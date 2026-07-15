Mondiali 2026: tifosi senza biglietto per lo stadio, in curva grazie alla realtà virtuale

Vedere le partite dei Mondiali 2026 come se si fosse allo stadio grazie alla realtà virtuale. E’ l’esperienza che molti tifosi hanno potuto fare in un pub di Atlanta, il Cosm, negli Stati Uniti, anche per la semifinale Francia-Spagna vinta dagli iberici 2-0. Pochi dollari, si parte da 11, per assistere al match contro le cifre stratosferiche (anche migliaia di dollari) che servono per acquistare i biglietti negli stadi. Le tribune del Cosm possono ospitare fino a 500 tifosi. L’esperienza è possibile grazie a cinque telecamere posizionate nelle tribune. Ciascuna è dotata di obiettivi speciali realizzati su misura per le esigenze della cupola.