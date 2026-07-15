Torino, controlli della polizia in Barriera Milano: oltre 200 identificati

Vasta operazione di controllo della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Dal pomeriggio sino a tarda sera di martedì, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Chiuse tutte le direttrici si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione dei presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria. Oltre 200 le persone identificate, 11 le persone arrestate (7 per droga, di cui uno per aver ingerito degli ovuli, 2 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati di rapina in danno di una anziana, 1 in esecuzione di ordine di carcerazione, 1 sottoposta a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata commessa ai danni di un anziano). Sono stati sequestrati: 130 gr di crack, 100 gr di cocaina, 200 gr di ketamina, 10 gr di eroina, 21 gr hashish, 4 gr mdma, 4 gr di anfetamina e 21.000 pastiglie di rivotril (rinvenute in un’area limitrofa al parco e sequestrate a carico di ignoti). Emessi 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, 14 i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane; 2 gli stranieri irregolari colpiti da decreto di espulsione, 12 le persone denunciate a vario titolo (per violazioni di provvedimenti dell’Autorità, violazione legge sull’immigrazione e invasione di terreni ed edifici). Gli agenti hanno bonificato tutta l’area e garantito la vivibilità dei luoghi, anche grazie al prezioso supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile di Torino e di personale della Polizia Ferroviaria, quest’ultimo per un mirato potenziamento dei servizi di vigilanza presso la stazione Ferroviaria di Torino Rebaudengo – Fossata, ove sono state identificate oltre 60 persone.