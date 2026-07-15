Usa, naufraga imbarcazione vicino Alcatraz: i soccorsi e la ricerca dei dispersi

Un’imbarcazione è affondata nelle acque al largo di San Francisco, vicino l’isola di Alcatraz, e il bilancio è di un morto, 3 dispersi e 16 persone salvate. L’imbarcazione, un pontone, trasportava perlopiù membri di una stessa famiglia, riuniti per una cerimonia commemorativa. Le squadre di soccorso giunte sul posto hanno trovato una barca pontone a tre ponti con a bordo 20 adulti, con il motore ancora in funzione e che perdeva carburante. Il comandante dei vigili del fuoco, Dean Crispen, ha dichiarato che l’imbarcazione “si era capovolta ed era quasi completamente sommersa”.

Alcuni passeggeri feriti a causa della caduta in acqua sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno cercando i dispersi in mare aperto sul lato occidentale del Golden Gate Bridge. Le ricerche, che coinvolgono sommozzatori, elicotteri e imbarcazioni, prevedono che le ricerche proseguano per tutta la notte.

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