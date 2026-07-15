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giovedì 16 luglio 2026

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Thailandia, incendio in pub Bangkok: parenti delle vittime recuperano le salme dei propri cari

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Due persone rimaste ferite nell’incendio divampato in un pub di Bangkok sono decedute in ospedale, portando il bilancio dei morti a 32. Il centro di emergenza Erawan della capitale thailandese riferisce che i feriti sono oltre 70, di cui 30 ancora ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva. L’incendio al bar Rong Beer Na Ladprao è stato quello con più vittime registrato in città negli ultimi 17 anni. È divampato domenica sera nella zona nord della città e i vigili del fuoco hanno impiegato mezz’ora per domarlo. È in corso un’indagine sulle cause dell’incendio e per verificare se il locale rispettasse le norme di sicurezza. Mercoledì i sopravvissuti e i parenti delle vittime si sono recati presso una stazione di polizia nei pressi del luogo dell’incidente per chiedere risarcimenti, recuperare i propri effetti personali e rilasciare dichiarazioni sull’incendio.