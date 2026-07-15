Legge elettorale, Schlein a Rtl 102.5: "Governo sfiduciato da deputati maggioranza, punita arroganza Meloni"

Ieri “è successo che la maggioranza è andata sotto, è successo che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza, perché hanno punito evidentemente l’arroganza con cui Giorgia Meloni cercava di imporre una legge elettorale che era piena di problemi“. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai microfoni di Rtl 102.5. “Noi l’abbiamo definita da subito irricevibile perché fra le altre cose ha un premio abnorme che permetterebbe di raggiungere quasi da soli i voti che servono ad esempio per eleggere il presidente della Repubblica, insomma un antipasto di premierato. Quando hanno perso il referendum costituzionale hanno deciso di fermarsi su quell’altra riforma costituzionale perché non vogliono andare incontro a un altro referendum e stanno cercando di realizzare il premierato via legge”, ha argomentato Schlein.

La leader Dem ha poi denunciato quella che ha definito “un’altra arroganza”: “Devo dire che è stata punita anche un’altra arroganza ieri, quella di una presidente del Consiglio donna che ha fatto un patto di potere e pur di difendere il suo potere era pronta a sacrificare le altre donne. Perché questo emendamento finto sulle preferenze prevedeva i capilista bloccati, questo vuol dire che la stragrande parte dei parlamentari sarebbe stata comunque nominata dalla segreteria di partito, è un emendamento che cancellava completamente la parità di genere, anche nei capilista, quindi poteva portare potenzialmente a eleggere tutti capilista uomini, cosa che noi abbiamo subito denunciato ieri in aula”, ha dichiarato