‘Odissea’: alla prima a New York sfilano Matt Damon, Zendaya e Anne Hathaway

Parata di stelle a New York per la première di “Odissea”, l’attesa pellicola di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell’anno. A Manhattan presente il cast con star del calibro di Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. L’adattamento epico dell’antico poema greco di Omero è il primo lungometraggio di Nolan dopo “Oppenheimer”, vincitore di un Oscar. Matt Damon è il protagonista del cast corale nei panni di Ulisse. Il film segue il leggendario re di Itaca nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Per l’occasione è stato costruito un gigantesco cavallo di Troia a Leicester Square.