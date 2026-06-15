Regno Unito, Starmer: "Vieteremo l'uso dei social media ai minori di 16 anni"

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna introdurrà un divieto che impedirà ai minori di 16 anni di utilizzare diverse applicazioni di social media. “Oggi è un grande momento per il nostro Paese. Questo è un grande passo, un vero cambiamento per i nostri figli e per il nostro futuro. Perché oggi posso annunciare che il governo vieterà l’accesso ai social media a tutti i bambini di età inferiore ai 16 anni”, ha spiegato Starmer in una conferenza stampa. “Non stiamo solo proponendo un divieto, stiamo andando oltre. Stiamo adottando misure all’avanguardia a livello mondiale sui servizi di gioco e sulle piattaforme di streaming live, dove al momento sconosciuti possono contattare qualsiasi bambino senza alcun controllo”, ha aggiunto.