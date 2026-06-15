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lunedì 15 giugno 2026

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Regno Unito, Starmer: "Vieteremo l'uso dei social media ai minori di 16 anni"

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Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna introdurrà un divieto che impedirà ai minori di 16 anni di utilizzare diverse applicazioni di social media. “Oggi è un grande momento per il nostro Paese. Questo è un grande passo, un vero cambiamento per i nostri figli e per il nostro futuro. Perché oggi posso annunciare che il governo vieterà l’accesso ai social media a tutti i bambini di età inferiore ai 16 anni”, ha spiegato Starmer in una conferenza stampa. “Non stiamo solo proponendo un divieto, stiamo andando oltre. Stiamo adottando misure all’avanguardia a livello mondiale sui servizi di gioco e sulle piattaforme di streaming live, dove al momento sconosciuti possono contattare qualsiasi bambino senza alcun controllo”, ha aggiunto.