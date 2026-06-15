Starmer: “Stop a uso social media per under 16 anni dal 2027”

Il Regno Unito sposa la linea già adottata dall’Australia e vara il divieto di uso dei social media per chi ha meno di 16 anni.

Ad annunciare la misura è stato il primo ministro Keir Starmer. “Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale e quindi di far entrare in vigore il divieto all’inizio del 2027, probabilmente in primavera”, ha spiegato in conferenza stampa. “Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani, perché chiaramente questo è sbagliato”, ha aggiunto. “Ma un governo si basa sempre sulle scelte, ed è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta“.

Il premier britannico ha ricordato che, essendo padre di due figli, conosce bene “le paure che tutti proviamo” riguardo ai social media e di aver sempre desiderato solo che i suoi figli “fossero felici e al sicuro”.