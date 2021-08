Sipario sui Giochi, il presidente del Coni: "Sono state le Olimpiadi migliori di sempre"

“Così desiderate e volute, sono state le Olimpiadi migliori di sempre“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi di Tokyo.

“È un’Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato atleti in rappresentanza di tutte le regioni italiane a atleti nati in tutti e cinque i continenti”, ha sottolineato Malagò. “40 medaglie. Io ero convinto di arrivare a 39. Ero convinto che avremmo fatto meglio della nostra storia e poi le mie previsioni sono state ancora migliorate. Abbiamo vinto almeno una medaglia in tutti i giorni di gara. Un record che chiunque arriverà al massimo può eguagliare”, ha aggiunto il presidente del Coni.

