Cala il sipario sui Giochi olimpici

I fuochi d’artificio illuminano la notte di Tokyo e danno il via alla cerimonia di chiusura della XXXII Olimpiade. L’evento si è svolto in uno stadio vuoto, senza spettatori, a causa della pandemia, come successo per gran parte delle gare dei Giochi giapponesi. Il testimone passa ora alla Francia, che ospiterà le prossime Olimpiadi estive a Parigi 2024.

