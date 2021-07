Gli azzurri del basket ai quarti di finale, nei 100 m record italiano di Jacobs

(LaPresse) Si arricchisce ancora il medagliere azzurro a Tokyo con altre quattro medaglie conquistate dall’Italia. Un argento nel tiro con l’arco con Mauro Nespoli e tre bronzi, con Simona Quadarella negli 800Sl, con Irma testa nella Boxe e con Simone Pizzolato nel sollevamento pesi. Solo quarta la staffetta 4×100 misti mista che però stabilisce un nuovo record italiano. Daisy Osakue ne stabilisce un altro nel lancio del disco qualificandosi per finale. Azzurre in lizza per il bronzo nella sciabola femminile a squadre. Sorride anche l’Italia del basket che batte la Nigeria e approda ai quarti di finale.

