La nuotatrice terza negli 800 Sl, la pugile sconfitta ai punti in semifinale dalla filippina Nesthy Patecio

Arrivano altre due medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: Simona Quadarella conquista il bronzo negli 800 sl, stessa medaglia per Irma Testa nel pugilato. Nella 4×100 misti quarto posto dell’Italia con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini che polverizzano il record italiano e chiudono davanti agli Usa. Nell’atletica, record italiano e finale nel lancio del disco per Daisy Osakue. Ottime notizie anche per la squadra femminile di sciabola che ha conquistato la semifinale.

Nuoto: Quadarella bronzo negli 800sl, vince Ledecky

Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8’18″35 alle spalle dell’americana Kathy Ledecky, oro in 8’12″57, e all’australiana Ariarne Titmus, argento in 8’13″83. “Fortunatamente ho avuto questa seconda opportunità e l’ho saputa cogliere. Ho fatto una gara con la testa perché sapevo che sarebbero partite forte. Mi sono detta: Simona devi tornare a casa con il sorriso quindi devi prendere una medaglia”, ha commentato la nuotatrice azzurra che ha poi aggiunto: “Non ho voluto guardare le altre prendere il bronzo era il mio obiettivo poi se arrivava l’argento meglio ancora ma va benissimo così”.

Nuoto: Italia quarta nella staffetta 4×100 mista mixed

L’Italia giunge quarta nella staffetta 4×100 mista mixed ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto composto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini chiude in 3’39″28. Ora alla Gran Bretagna.

Atletica: Osakue in finale nel disco donne con record italiano

Daisy Osakue si qualifica per finale del lancio del disco donne ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurra eguaglia il record italiano di Agnese Maffei (63.66) che resisteva da 25 anni.

Tiro a volo: Italia ko nel mixed team, argento a San Marino

Italia eliminata nel tiro a volo mixed team ai Giochi Olimpici di Tokyo. La coppia composta da Jessica Rossi e Mauro De Filippis chiude al 12esimo posto. Male la portabandiera azzurra (76 su 75) mentre De Filippis segna un ottimo 74 su 75. Nella finale per l’oro San Marino perde poi contro la Spagna aggiudicandosi la medaglia d’argento. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti si arrende solo in finale alla Spagna. Per il ‘Titano’ è la seconda medaglia nella storia ai Giochi dopo il bronzo della stessa Perilli nella gara singola.

Pugilato: Irma Testa è medaglia di bronzo

Irma Testa è medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo. La pugile campana è stata sconfitta nella semifinale della categoria 54-57 kg dalla filippina Neshty Petecio per 4-1. Testa aveva vinto il primo round poi la rimonta dell’asiatica. “Storica medaglia di bronzo per l’atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro Irma Testa nel pugilato 54-57 kg”. È quanto si legge in una nota della Polizia di Stato.

Basket: Italia batte Nigeria 80-71 e vola ai quarti

L’Italia batte la Nigeria 80-71 e si qualifica per i quarti di finale del torneo Olimpico di Tokyo. Partita dai due volte con gli Azzurri in completo dominio nel primo quarto, in difficoltà nella fase centrale della gara e poi nuovamente in totale controllo nell’ultimo periodo.

✌️ Vinciamo noi, in rimonta, e ora si vola ai Quartiiiiii! Altra impresa Azzurra! Che cuore infinito, questi ragazzi! 💙💙💙 Noi continuiamo a sognare. E voi, state con noi?#Tokyo2020#ItaliaTeam#Italbasket#Basketball pic.twitter.com/EZPCegSp7Q — Italbasket (@Italbasket) July 31, 2021

