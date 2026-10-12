Home > Sport > Tennis > Atp Shanghai 2026, eliminato Alcaraz: Zverev sarà il nuovo n. 1 al mondo

Il tedesco ha ora la certezza matematica di scalzare Jannik Sinner in testa al ranking

Grande sorpresa nel terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai, dove Carlos Alcaraz è stato eliminato dal numero 39 del mondo Zizou Bergs. Il belga si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (4).

Con questo risultato e vista l’assenza dai campi di Jannik Sinner da qui a fine stagione, Alexander Zverev sarà il ventesimo nella storia dell’Atp a chiudere una stagione al primo posto del ranking mondiale. La matematica certezza è arrivata proprio grazie all’eliminazione di Alcaraz in Cina.

Il tennista tedesco chiuderà con la ciliegina sulla torta un anno per lui magico, che gli ha portato la prima vittoria del suo primo titolo Slam, il Roland Garros di Parigi (contro Flavio Cobolli) e gli Us Open.