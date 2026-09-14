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lunedì 14 settembre 2026

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Us Open 2026, Zverev re di New York

Us Open 2026, Zverev re di New York
Alexander Zverev (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
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Shelton sconfitto in quattro set

Un 2026 d’oro per Alexander Zverev, complici anche le assenze forzate dal circuito prima di Carlos Alcaraz e poi di Jannik Sinner. Il tedesco, numero 1 del seeding a New York, supera Ben Shelton in finale e si aggiudica gli Us Open 2026, quarta e ultima prova stagionale dello Slam.
Vittoria in quattro set per il tedesco – 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 – che conquista il secondo Slam in questa stagione dopo il Roland Garros e porta così a due il suo bottino di Slam vinti, dopo che in carriera non era mai riuscito a conquistare uno dei quattro tornei principali. Shelton, giustiziere di Alcaraz ai quarti, ha lottato, in particolare con il servizio, ma non ha potuto contrastare il gioco di Zverev, apparso in piena condizione e senza più il ‘peso’ psicologico di non aver mai vinto uno Slam, dopo aver spezzato il tabù a Parigi.

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