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lunedì 12 ottobre 2026

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Nba, asta da record: maglia di Michael Jordan venduta per 14 milioni di dollari

Nba, asta da record: maglia di Michael Jordan venduta per 14 milioni di dollari
Michael Jordan durante Gara 2 delle Nba Finals contro gli Utah Jazz, Salt Lake City, 5 giugno 1998 (AP Photo/Mark J. Terrill, file)
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Il campione dei Bulls l’ha indossata durante Gara 2 delle Nba Finals 1998

Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le Nba Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari.

Secondo la casa d’aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. La Hunt Auctions, con sede in Pennsylvania, ha annunciato lunedì la vendita a trattativa privata, identificando l’acquirente in Ron Firman, un imprenditore immobiliare di Miami. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in Gara 2 della serie, il 5 giugno 1998; quella sera, lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull’1-1. 

Nba, asta da record: maglia di Michael Jordan venduta per 14 milioni di dollari
Michael Jordan festeggia la vittoria dei Bulls contro gli Utah Jazz in Gara 6 delle Nba Finals, Salt Lake City, 14 giugno 1998 (AP Photo/Arlington Heights Daily Herald, Mark Welsh)
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