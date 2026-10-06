Sinner ko, il campione annuncia: “Il mio 2026 è finito”

“Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita”. Lo annuncia in un post su Instagram Jannik Sinner.

“Specialmente la fine della stagione a Torino mi ha dato sempre tante belle sensazioni ed emozioni, quest’anno sarà diverso ma al momento ho bisogno di pensare a lungo termine alla mia carriera quindi farò il massimo per tornare al 100%”, aggiunge il tennista numero 1 al mondo.

Binaghi: “Ora è importante che recuperi, noi al suo fianco”

“La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre”. Lo fa sapere in una nota il presidente della Fitp Angelo Binaghi, commentando la decisione di Sinner di rimandare il suo rientro dall’infortunio direttamente al 2027 saltando le Atp Finals di Torino.