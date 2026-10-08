Sinner fissa il rientro per gli Australian Open: è iscritto al One Point Slam 2027

Jannik Sinner, insieme a Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka, figura tra i giocatori che a gennaio giocheranno il One Point Slam degli Australian Open, una esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di un milione di dollari australiani. Gli organizzatori del torneo fanno sapere che le fasi di qualificazione sono già in corso presso circoli e comunità tennistiche di tutta l’Australia e che ulteriori due giornate di qualificazioni si svolgeranno durante la settimana di apertura, prima del primo torneo del Grande Slam dell’anno.

Sinner ha appena annunciato che la sua stagione agonistica si è conclusa in anticipo a causa di un fastidioso problema al ginocchio, l’obiettivo dell’azzurro numero 1 del mondo è ora quello di recuperare e farsi trovare pronto per gli Australian Open, primo Slam dell’anno.