Nobel per la Letteratura 2026 alla canadese Anne Carson

Nata nel 1950, è poetessa, traduttrice e insegnante

Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 è stato conferito all’autrice canadese Anne Carson, “per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma.

Carson è nata nel 1950 a Toronto, in Canada. Nel 1981 ha pubblicato la sua tesi di dottorato in studi classici, intitolata ‘Odi et Amo Ergo Sum’, e nel corso della sua carriera ha affiancato alla scrittura poetica l’attività di traduttrice e l’insegnamento presso diverse università. “Gran parte della sua produzione letteraria è incentrata sull’incontro tra l’ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare nuovi significati. Lei stessa ha individuato nell’etimologia delle parole il punto di partenza di tutta la sua opera”, si legge nel comunicato dell’Accademia svedese.