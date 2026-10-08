Red Bull, 79 mln di risarcimento a Christian Horner

L’ex Ceo e team principal è stato sollevato dall’incarico l’anno scorso

L’ex Ceo della Red Bull Christian Horner ha ricevuto un maxi risarcimento di circa 79 milioni di euro in seguito al suo licenziamento dello scorso anno. Secondo quanto emerge dal rapporto finanziario della Red Bull – citato dal tabloid The Sun – la somma è stata classificata come “indennità per la cessazione dell’incarico” e l’importo indicato è di 67 milioni di sterline (circa 79 mln di euro). A questa cifra si aggiungono una retribuzione di 9,029 milioni di sterline (circa 10.6 mln di euro) e 10.000 sterline versate a titolo di “contributi aziendali a piani pensionistici a contribuzione definita”. Il totale complessivo erogato ammonta quindi a 76.027.000 sterline (pari a 89,6 milioni di euro).

Il cinquantaduenne Horner è stato sollevato dall’incarico dalla Red Bull l’anno scorso, a causa di un calo di rendimento in pista e dei dissidi interni al team. Ciò ha posto fine al suo ventennale sodalizio con la Red Bull, durante il quale ha guidato la scuderia alla conquista di otto titoli mondiali piloti e sei titoli costruttori. Di recente, Horner ha dichiarato che, al momento del licenziamento, al suo contratto mancavano ancora sei anni alla scadenza.