Us Open 2026, Tiafoe vince in rimonta contro Michelsen dopo quasi 5 ore

Francesc Tiafoe è il primo semifinalista degli Us Open 2026. Il tennista statunitense, n°12 del mondo, ha superato in rimonta, dopo quasi cinque ore di battaglia, il connazionale Alex Michelsen (n°46) con il punteggio di 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6. I due si sono lasciati andare a un lungo abbraccio al termine del match, con il 22enne della California in lacrime per la sconfitta. Per il 28enne del Maryland si tratta della terza semifinale a Flushing Meadows dopo quelle del 2022 e 2024.

Us Open 2026, Sabalenka e Pegula in semfinale

Nel tabellone femminile, invece, si conoscono già le prime due semifinaliste: Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. La bielorussa, n°1 del mondo, ha vinto 7-6 3-6 7-6 contro la ceca Linda Noskova (n°6 Wta), vincitrice quest’anno a Wimbledon. La statunitense Pegula (n°3), invece, ha eliminato la connazionale Emma Navarro (n°27) con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Oggi si saprà anche chi saranno le altre due tenniste che approderanno in semifinale. Alle 17.30 (ora italiana) è in programma il quarto di finale tra la cinese Zheng Qinwen (n°121 ed ex n°4) e la kazaka Elena Rybakina (n°2) e alle 18.40 quello tra la statunitense Coco Gauff (n°4) e la russa Mirra Andreeva (n°5).