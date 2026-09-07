Us Open 2026, Sabalenka ferma il gioco: “C’è odore di marijuana”

Chiasso, spettatori che si muovono durante il gioco e odore di cannabis. Il pubblico degli Us Open 2026 fa discutere e fa arrabbiare i tennisti in campo, spesso deconcentrati dai comportamenti maleducati delle persone sugli spalti. L’ultima a lamentarsi è stata Aryna Sabalenka, n°1 del mondo, che ha interrotto il suo match al terzo turno, contro l’uzbeca Kamilla Rakhimova, a causa di un forte odore di cannabis. La campionessa bielorussa lo ha fatto presente alla giudice di tennis Eva Asderaki-Moore, mostrando disappunto per le condizioni in cui gli atleti devono giocare. La stessa denuncia è arrivata nei giorni scorsi anche dal francese Adrian Mannarino e dalla britannica Katie Boulter.

Aryna Sabalenka parla con la giudice Eva Asderaki-Moore, New York, 4 settembre 2026 (AP Photo/Heather Khalifa)

A New York il consumo ricreativo di cannabis è legale

Sebbene all’interno del complesso di Flushing Meadows non sia consentito fumare, a New York (e più in generale nello Stato di New York) il consumo ricreativo di cannabis è legale per gli adulti dai 21 anni in su. Si possono detenere e condividere (ma non vendere) fino a 85 grammi di fiori o gemme di cannabis, oppure fino a 24 grammi di cannabis in forma concentrata come oli o liquidi per svapo. La vendita, inoltre, è permessa unicamente nei negozi muniti di licenza del NYS.

Cobolli: “Qua c’è molto rumore, è difficile giocare”

Anche Flavio Cobolli si è lamentato, in particolare del rumore eccessivo proveniente dagli spalti. “Noi giochiamo sempre in silenzio, nessuno di muove, nessuno parla, con una grande atmosfera. Qua è molto diverso, c’è una bella atmosfera ma c’è molto rumore. Per noi è difficile giocare“, ha detto l’azzurro in conferenza stampa dopo la sconfitta al terzo turno contro il belga Alexander Blockx.