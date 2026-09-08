Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale

Lo Slam di New York entra nel vivo. Ma non ci sono più italiani in corsa
Sono stati definiti i quarti di finale degliUs Open 2026. Sia nel tabellone maschile che in quello femminile non ci sono tennisti azzurri. L’ultimo a essere stato eliminato è Luciano Darderi, sconfitto 6-2 6-2 7-6 dal tedesco Alexander Zverev, n°2 del mondo (testa di serie n°1) e vincitore quest’anno del Roland Garros.
Gli 8 tennisti ai quarti di finale degli Us Open 2026
Zverev VS van de Zandschulp
Khachanov VS Blockx
Tiafoe VS Michelsen
Shelton VS Alcaraz
Le 8 tenniste ai quarti di finale degli Us Open 2026