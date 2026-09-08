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martedì 8 settembre 2026

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Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale

Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale
Carlos Alcaraz, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Heather Khalifa)
Benedetta Mura
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Lo Slam di New York entra nel vivo. Ma non ci sono più italiani in corsa

Sono stati definiti i quarti di finale degli Us Open 2026. Sia nel tabellone maschile che in quello femminile non ci sono tennisti azzurri. L’ultimo a essere stato eliminato è Luciano Darderi, sconfitto 6-2 6-2 7-6 dal tedesco Alexander Zverev, n°2 del mondo (testa di serie n°1) e vincitore quest’anno del Roland Garros.

Gli 8 tennisti ai quarti di finale degli Us Open 2026

  • Zverev VS van de Zandschulp
  • Khachanov VS Blockx
  • Tiafoe VS Michelsen
  • Shelton VS Alcaraz
Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale
Alexander Zverev, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)
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Botic van de Zandschulp, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)
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Karen Khachanov, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)
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Alexander Blockx, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Andres Kudacki)
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Frances Tiafoe, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)
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Alex Michelsen, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)
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Ben Shelton, 6 settembre 2026, New York (AP Photo/Adam Hunger)
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Carlos Alcaraz, New York, 4 settembre 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Le 8 tenniste ai quarti di finale degli Us Open 2026

  • Sabalenka VS Noskova
  • Pegula VS Navarro
  • Andreeva VS Gauff
  • Zheng VS Rybakina
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Aryna Sabalenka, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Heather Khalifa)
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Linda Noskova, New York, 6 settembre (AP Photo/Seth Wenig)
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Jessica Pegula, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)
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Emma Navarro, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)
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Mirra Andreeva, New York, 3 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)
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Coco Gauff, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)
Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale
Qinwen Zheng, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)
Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale
Elena Rybakina, New York, 3 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

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