Us Open 2026, chi sono i tennisti qualificati ai quarti di finale

Sono stati definiti i quarti di finale degli Us Open 2026. Sia nel tabellone maschile che in quello femminile non ci sono tennisti azzurri. L’ultimo a essere stato eliminato è Luciano Darderi, sconfitto 6-2 6-2 7-6 dal tedesco Alexander Zverev, n°2 del mondo (testa di serie n°1) e vincitore quest’anno del Roland Garros.

Gli 8 tennisti ai quarti di finale degli Us Open 2026

Zverev VS van de Zandschulp

Khachanov VS Blockx

Tiafoe VS Michelsen

Shelton VS Alcaraz

Alexander Zverev, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Botic van de Zandschulp, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Karen Khachanov, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Alexander Blockx, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Andres Kudacki)

Frances Tiafoe, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

Alex Michelsen, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)

Ben Shelton, 6 settembre 2026, New York (AP Photo/Adam Hunger)

Carlos Alcaraz, New York, 4 settembre 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Le 8 tenniste ai quarti di finale degli Us Open 2026

Sabalenka VS Noskova

Pegula VS Navarro

Andreeva VS Gauff

Zheng VS Rybakina

Aryna Sabalenka, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Heather Khalifa)

Linda Noskova, New York, 6 settembre (AP Photo/Seth Wenig)

Jessica Pegula, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

Emma Navarro, New York, 6 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Mirra Andreeva, New York, 3 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)

Coco Gauff, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

Qinwen Zheng, New York, 7 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)