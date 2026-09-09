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mercoledì 9 settembre 2026

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Omicidio Diabolik, arrestati 7 mandanti. In carcere anche Michele Senese

Omicidio Diabolik, arrestati 7 mandanti. In carcere anche Michele Senese
Parco degli Acquedotti, Roma, il luogo dove è stato ucciso “Diabolik”, 7 agosto 2019 (Foto Carlo Lannutti/LaPresse)
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L’ex capo degli Irriducibili della Lazio è stato ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti di Roma

I carabinieri del nucleo investigativo e gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato mercoledì mattina all’alba sette uomini ritenuti i mandanti dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, avvenuta il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti, nella Capitale.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e disposta dal gip – con accuse a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico – ha raggiunto, fra gli altri, Michele Senese, storico capo dell’omonimo clan come mandante apicale del delitto, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. 

Omicidio Diabolik, arrestati 7 mandanti. In carcere anche Michele Senese
Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, Roma, 10 marzo 2002 (Foto ©Michele Ricci/LaPresse)
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