Omicidio Diabolik, arrestati 7 mandanti. In carcere anche Michele Senese

I carabinieri del nucleo investigativo e gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato mercoledì mattina all’alba sette uomini ritenuti i mandanti dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, avvenuta il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti, nella Capitale.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e disposta dal gip – con accuse a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico – ha raggiunto, fra gli altri, Michele Senese, storico capo dell’omonimo clan come mandante apicale del delitto, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.