Atp Cincinnati 2026, Musetti in campo oggi contro Tiafoe: precedenti, orari e dove vederlo

Lorenzo Musetti a caccia della semifinale all’Atp Cincinnati 2026, Masters 1000 in corso dall’11 al 23 agosto nell’Ohio, Stati Uniti. Il tennista azzurro, n°15 del mondo, questa notte gioca i quarti di finale contro Frances Tiafoe (n°23), beniamino di casa. In caso di vittoria, il 24enne carrarino se la vedrà con il vincente del derby a stelle e strisce tra Taylor Fritz (n°9) e Brandon Nakashima (n°22). Dall’altra parte del tabellone, invece, c’è un altro italiano, Flavio Cobolli, che ieri ha sconfitto l’americano Tommy Paul (n°24) per 2-6 6-3 6-4. Il campione romano in semifinale affronterà il francese Arthur Fils (n°21).

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Musetti e Tiafoe si sono affrontati in passato per sei volte. Il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie per parte. Lorenzo ha vinto l’ultimo incontro, avvenuto nel 2025 ai quarti di finale del Roland Garros, per 6-2 4-6 7-5 6-2. Frances, invece, ha avuto la meglio sempre a Cincinnati, nel 2024, quando si è imposto con un netto 6-3 6-2.

Acapulco 2021 , ottavi di finale – Musetti ha vinto 2-6 6-3 7-6

, ottavi di finale – Musetti ha vinto 2-6 6-3 7-6 United Cup 2023 , finale – Tiafoe ha vinto 6-2 RET

, finale – Tiafoe ha vinto 6-2 RET Masters 1000 Roma 2023 , terzo turno – Musetti ha vinto 5-7 6-4 6-3

, terzo turno – Musetti ha vinto 5-7 6-4 6-3 Stoccarda 2023 , quarti di finale – Tiafoe ha vinto 6-7 7-6 6-2

, quarti di finale – Tiafoe ha vinto 6-7 7-6 6-2 Masters 1000 Cincinnati 2024 , terzo turno – Tiafoe ha vinto 6-3 6-2

, terzo turno – Tiafoe ha vinto 6-3 6-2 Roland Garros 2025, quarti di finale – Musetti ha vinto 6-2 4-6 7-5 6-2

Il percorso di Musetti all’Atp Cincinnati 2026

Secondo turno contro Daniel Altmaier 6-4 6-2

Terzo turno contro Michael Zheng 6-1 6-3

Ottavi di finale contro Jaime Faria 7-5 6-2

Quarti di finale contro Frances Tiafoe, in programma all’1.00 (ora italiana) sul Lindner Family Tennis Center

Eventuale semifinale contro il vincente di Fritz-Nakashima

Eventuale finale contro il vincente di Cobolli-Fils



Dove vedere le partite dell’Atp Cincinnati 2026

Tutte le partite dell’Atp Cincinnati 2026 si possono seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Mentre tutte le partite del Wta Cincinnati 2026 si possono vedere in diretta e in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.