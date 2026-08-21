Atp Cincinnati 2026, Musetti in campo oggi contro Tiafoe: precedenti, orari e dove vederlo

Lorenzo Musetti a caccia della semifinale all’Atp Cincinnati 2026, Masters 1000 in corso dall’11 al 23 agosto nell’Ohio, Stati Uniti. Il tennista azzurro, n°15 del mondo, questa notte gioca i quarti di finale contro Frances Tiafoe (n°23), beniamino di casa. In caso di vittoria, il 24enne carrarino se la vedrà con il vincente del derby a stelle e strisce tra Taylor Fritz (n°9) e Brandon Nakashima (n°22). Dall’altra parte del tabellone, invece, c’è un altro italiano, Flavio Cobolli, che ieri ha sconfitto l’americano Tommy Paul (n°24) per 2-6 6-3 6-4. Il campione romano in semifinale affronterà il francese Arthur Fils (n°21).
Musetti-Tiafoe, i precedenti
Musetti e Tiafoe si sono affrontati in passato per sei volte. Il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie per parte. Lorenzo ha vinto l’ultimo incontro, avvenuto nel 2025 ai quarti di finale del Roland Garros, per 6-2 4-6 7-5 6-2. Frances, invece, ha avuto la meglio sempre a Cincinnati, nel 2024, quando si è imposto con un netto 6-3 6-2.
- Acapulco 2021, ottavi di finale – Musetti ha vinto 2-6 6-3 7-6
- United Cup 2023, finale – Tiafoe ha vinto 6-2 RET
- Masters 1000 Roma 2023, terzo turno – Musetti ha vinto 5-7 6-4 6-3
- Stoccarda 2023, quarti di finale – Tiafoe ha vinto 6-7 7-6 6-2
- Masters 1000 Cincinnati 2024, terzo turno – Tiafoe ha vinto 6-3 6-2
- Roland Garros 2025, quarti di finale – Musetti ha vinto 6-2 4-6 7-5 6-2
Il percorso di Musetti all’Atp Cincinnati 2026
- Secondo turno contro Daniel Altmaier 6-4 6-2
- Terzo turno contro Michael Zheng 6-1 6-3
- Ottavi di finale contro Jaime Faria 7-5 6-2
- Quarti di finale contro Frances Tiafoe, in programma all’1.00 (ora italiana) sul Lindner Family Tennis Center
- Eventuale semifinale contro il vincente di Fritz-Nakashima
- Eventuale finale contro il vincente di Cobolli-Fils
Dove vedere le partite dell’Atp Cincinnati 2026
Tutte le partite dell’Atp Cincinnati 2026 si possono seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Mentre tutte le partite del Wta Cincinnati 2026 si possono vedere in diretta e in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.