Musetti ai quarti dell’Atp Cincinnati 2026: battuto Faria

Lorenzo Musetti vola i quarti al torneo Atp di Cincinnati 2026, il Masters 1000 sul duro in corso al Family Lindner Tennis Center, Ohio. Agli ottavi di finale l’azzurro, numero 15 del ranking mondiale, ha battuto il portoghese Jaime Faria col punteggio di 7-5, 6-2, offrendo una prestazione solida contro il 23enne, 79esimo nel ranking.

Elite 🎱 feeling! 🗣️@Lorenzo1Musetti makes his first Masters 1000 QF in 2026 ➡️ 7-5, 6-2 past Faria #CincyTennis pic.twitter.com/lUqKtIazip — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 20, 2026

Per il carrarino è il miglior risultato in un torneo di questa categoria sul duro da Parigi-Bercy 2022. Musetti ha chiuso il match in un’ora e sedici minuti con un ace di seconda, il sesto complessivo nel match. Ha ottenuto il 79% dei punti quando ha messo in campo la prima e il 73% con la seconda. Troppo modesto il portoghese, che ha tenuto in piedi il primo set ma non ha mai dato l’impressione di poter reggere la velocità di palla dell’azzurro. Ora Musetti se la vedrà con l’americano Frances Tiafoe che ha eliminato agli ottavi il numero 4 del mondo Auger-Aliassime.

Atp Cincinnati 2026, due italiani ai quarti

Grazie a questo successo, Musetti conquista per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 dagli Internazionali d’Italia 2025 e raggiunge l’altro italiano Fabio Cobolli che, dopo aver superato lo spagnolo Jodar, giocherà oggi contro l’americano Paul. E’ la prima volta che due azzurri arrivano tra i migliori otto in Ohio nell’era Open. Finora si erano spinti così avanti solo Renzo Furlan nel 1995, Fabio Fognini nel 2014 e Jannik Sinner, campione nel 2024 e finalista nel 2025.

Atp Cincinnati 2026: i quarti di finale del torneo maschile