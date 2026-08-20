Atp Cincinnati 2026, Flavio Cobolli batte Tommy Paul e conquista la semifinale

Flavio Cobolli approda alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver battuto nei quarti di finale lo statunitense Tommy Paul in tre set, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Nel prossimo turno, il tennista romano se la vedrà contro uno tra Fils e Tirante. Per Cobolli si tratta della prima semifinale raggiunta in carriera in un Masters 1000.
A first M1000 semifinal for @cobollifla 🔓— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 20, 2026
He takes down Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/t2yCNBul8N