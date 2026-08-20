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venerdì 21 agosto 2026

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Atp Cincinnati 2026, Flavio Cobolli batte Tommy Paul e conquista la semifinale

Atp Cincinnati 2026, Flavio Cobolli batte Tommy Paul e conquista la semifinale
Flavio Cobolli, Londra, 8 luglio 2026 (AP Photo/Brian Inganga)
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Il tennista romano ha vinto in tre set, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4

Flavio Cobolli approda alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver battuto nei quarti di finale lo statunitense Tommy Paul in tre set, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Nel prossimo turno, il tennista romano se la vedrà contro uno tra Fils e Tirante. Per Cobolli si tratta della prima semifinale raggiunta in carriera in un Masters 1000.

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