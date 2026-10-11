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lunedì 12 ottobre 2026

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Cagliari-Juventus 1-1, Kolo Muani salva i bianconeri

Cagliari-Juventus 1-1, Kolo Muani salva i bianconeri
Kolo Muani in azione a Cagliari, 11 ottobre 2026 (Photo by Gianluca Zuddas/LaPresse)
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L’attaccante francese ha pareggiato i conti dopo il vantaggio di Daniel Maldini

Cagliari e Juventus pareggiano 1-1 nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 20′ con Daniel Maldini su assist di Mendy. Pareggio all’81’ dei bianconeri con Kolo Muani su cross di Alajbegovic. Per effetto di questo i risultati i sardi si issano al quarto posto in classifica in solitaria a quota 13 punti mentre la Juventus è a quota 11. 

Cagliari-Juventus 1-1, il tabellino

Gol: 20′ Maldini (C), 81′ Kolo Muani (J).

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (46′ Deiola), Obert (84′ Fazzini); Adopo, Winks, Romano; Massolin (60′ Fadera), Maldini (69′ Sugawara); Mendy (69′ Nzola). A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane.

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik (64′ Cambiaso); Douglas Luiz (84′ Koopmeiners), Sarr; Conceicao (46′ Zhegrova), McKennie (46′ Alajbegovic), Nico Gonzalez (60′ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Marcenaro.

Ammoniti: McKennie (J), Rodriguez (C), Deiola (C).

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