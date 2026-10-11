Cagliari-Juventus 1-1, Kolo Muani salva i bianconeri

Cagliari e Juventus pareggiano 1-1 nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 20′ con Daniel Maldini su assist di Mendy. Pareggio all’81’ dei bianconeri con Kolo Muani su cross di Alajbegovic. Per effetto di questo i risultati i sardi si issano al quarto posto in classifica in solitaria a quota 13 punti mentre la Juventus è a quota 11.
Cagliari-Juventus 1-1, il tabellino
Gol: 20′ Maldini (C), 81′ Kolo Muani (J).
Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (46′ Deiola), Obert (84′ Fazzini); Adopo, Winks, Romano; Massolin (60′ Fadera), Maldini (69′ Sugawara); Mendy (69′ Nzola). A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane.
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik (64′ Cambiaso); Douglas Luiz (84′ Koopmeiners), Sarr; Conceicao (46′ Zhegrova), McKennie (46′ Alajbegovic), Nico Gonzalez (60′ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Marcenaro.
Ammoniti: McKennie (J), Rodriguez (C), Deiola (C).