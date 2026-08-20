“Here we go”. Citando il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo agli Us Open di tennis dove è campione in carica. Il campione spagnolo non gioca una partita dal torneo di Barcellona in Primavera ed è stato costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro. Si rinnova così la rivalità con Jannik Sinner, attuale numero 1 del Mondo, che a new York proverà a prendersi la rivincita dopo la finale persa lo scorso anno.
Carlos Alcaraz è tornato, lo spagnolo annuncia: “Gioco agli Us Open”
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Il tennista è stato costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro