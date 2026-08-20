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giovedì 20 agosto 2026

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Carlos Alcaraz è tornato, lo spagnolo annuncia: “Gioco agli Us Open”

Carlos Alcaraz è tornato, lo spagnolo annuncia: “Gioco agli Us Open”
Carlos Alcaraz (AP Photo/Mark J. Terrill)
LaPresse
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Il tennista è stato costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro

 “Here we go”. Citando il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo agli Us Open di tennis dove è campione in carica. Il campione spagnolo non gioca una partita dal torneo di Barcellona in Primavera ed è stato costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro. Si rinnova così la rivalità con Jannik Sinner, attuale numero 1 del Mondo, che a new York proverà a prendersi la rivincita dopo la finale persa lo scorso anno.

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