Usa, San Antonio: contestatori interrompono ripetutamente il discorso di Trump

Diversi contestatori sono stati allontanati dal comizio di Donald Trump a San Antonio, in Texas, dove il presidente degli USA stava sostenendo la candidatura repubblicana al Senato di Ken Paxton, impegnato in una corsa elettorale inaspettatamente competitiva contro il democratico James Talarico. Almeno dieci persone sono state scortate fuori dal Freeman Coliseum di San Antonio dalle forze dell’ordine e dalla sicurezza, oppure sembrano essersi allontanate dopo aver interrotto il comizio. Le interruzioni hanno suscitato fischi da parte dei sostenitori di Trump, mentre il capo della Casa Bianca ha deriso alcuni di coloro che sono stati allontanati. Dopo che un manifestante ha lasciato il luogo dell’evento, Trump ha chiesto alla folla: “Esiste un comizio di Trump?”. “Sta tornando a casa da sua madre proprio ora”, ha detto il presidente USA. “Quello che non sa è che sua madre ha votato per Trump”. Diverse altre persone sono state allontanate nel corso dell’ora successiva per aver interrotto il presidente. In alcuni casi, sostenitori di Trump e manifestanti si sarebbero scontrati fisicamente prima che la sicurezza e le forze dell’ordine li separassero. Almeno una persona è stata ammanettata prima di essere condotta fuori dall’arena. Trump ha anche deriso alcuni di coloro che sono stati allontanati, tra cui una persona che, a suo dire, “deve perdere molto peso”. Ha descritto altri come “persone dall’aspetto davvero brutto”.