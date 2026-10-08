Spagna: a Madrid la veglia per Maricarmen, l'87enne simbolo di lotta per la casa

A Madrid si è tenuta una veglia per Maricarmen Abascal, l’87enne spagnola scomparsa il 7 ottobre diventata il simbolo della lotta per la casa dopo che il suo sfratto ha innescato l’ondata di proteste in tutta la Spagna contro l’emergenza abitativa. La donna era stata sfrattata lo scorso 23 settembre dall’appartamento nel quartiere di El Retiro, a Madrid, in cui aveva vissuto per 70 anni. Da allora era rimasta ricoverata in ospedale. “Sebbene sia stato raggiunto un accordo storico che le avrebbe permesso di tornare nella sua abitazione, questa soluzione è arrivata troppo tardi. Una situazione assolutamente evitabile dopo un processo estenuante”, ha affermato il Sindicato de Inquilinas, rimarcando che “gli eventi scatenati dall’ingiustizia dello sfratto” di Maricarmen “rappresentano un prima e un dopo nella storia della Spagna. Il dibattito sulla casa è al centro dell’attenzione, ma il prezzo pagato per arrivare fin qui è stato troppo alto”, ha affermato il sindacato. “Ora ci rimane l’esempio di lotta e l’eredità che Maricarmen ci ha lasciato. E, soprattutto, faremo ciò che lei ci ha sempre chiesto: ‘lottate, continuate a lottare per ciò che è vostro’. La tua famiglia, la tua avvocatessa e il tuo sindacato continueremo a difendere il diritto alla casa e a lottare contro gli speculatori, con la forza e il coraggio che ci hai insegnato. Continueremo a lottare per te, per tutte, come hai sempre voluto”, ha assicurato il sindacato.