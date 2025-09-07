Us Open 2025, Sinner sconfitto in quattro set: trionfa Alcaraz

Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale dello Us Open 2025, a Flushing Meadows, New York. L’azzurro ha perso in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 1-6 4-6 e ha così ceduto il primo posto della classifica mondiale in favore proprio del 23enne di El Palmar.

Lo spagnolo, dunque, si porta a casa un assegno record da 5 milioni di dollari: il più alto mai messo a disposizione da un torneo di tennis. L’organizzazione del torneo americano ha quindi ritoccato il montepremi del 2024 aumentandolo a 90 milioni di dollari complessivi (+20%). Ma non solo, perché in palio c’è anche la prima posizione nel ranking mondiale.

I due campioni si sono già affrontati 14 volte nel circuito Atp e il bilancio sorride ad Alcaraz che conduce per nove vittorie a cinque. Il 23enne di El Palmar ha avuto la meglio al Masters 1000 di Cincinnati in seguito al forfait dell’altoatesino. Inoltre nel 2025 Carlos ha vinto anche al Roland Garros e al Masters 1000 di Roma. Mentre Jannik ha trionfato sull’erba di Wimbledon lo scorso luglio.

Donald Trump nella suite Rolex per vedere la finale

A vedere il big match sull’Arthur Ashe Stadium c’era anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seduto nella suite Rolex. Il leader repubblicano, dunque, è tornato a Flushing Meadows 10 anni dopo l’ultima volta, nel 2015. Inoltre, la rete televisiva Abc, che ha trasmesso la partita negli Usa, non ha mostrato le reazioni negative alla presenza del capo della Casa Bianca, come richiesto dalla U.S. Tennis Association (la Federtennis americana).

Questo è l’ultimo evento sportivo di alto profilo per il tycoon dopo il Super Bowl a New Orleans, la Daytona 500 in Florida, gli incontri UFC a Miami e Newark, nel New Jersey, i campionati di wrestling NCAA a Filadelfia e la finale della Coppa del Mondo per club FIFA a East Rutherford, nel New Jersey.

La Trump Organization un tempo controllava una suite allo Us Open, adiacente alla cabina di trasmissione televisiva dell’Arthur Ashe Stadium, ma ha sospeso il contratto nel 2017, durante il primo mandato da capo di Stato. Nonostante il legame passato di Trump con il torneo, la presenza di un presidente in carica allo Slam Usa è insolita. Non accadeva dal 2000, quando Bill Clinton partecipò all’evento. L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle parteciparono alla serata di apertura nel 2023.