Sinner-Zverev, oggi la finale di Wimbledon 2026: precedenti, orario e dove vederla (anche in chiaro)

A Wimbledon 2026 oggi, 12 luglio, è il giorno della finale maschile: in campo il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e il numero 3, Alexander Zverev. L’azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno ed è in grande forma, come ha dimostrato in semifinale contro Djokovic, ma anche il tedesco non va sottovalutato, avendo assunto una nuova consapevolezza dopo essere finalmente riuscito a vincere il suo primo Slam, al Roland Garros. Entrambi proveranno a emulare la ceca Linda Noskova, che ieri si è imposta sulla connazionale Muchova nella finale femminile.

Il saluto di Djokovic a Wimbledon e l’omaggio a Sinner

“Wimbledon, non ho parole. Grazie per il vostro supporto, per la vostra energia, li apprezzo molto. Complimenti a Jannik Sinner per la sua prestazione magistrale. Buona fortuna per la finale”. Così su Instagram Novak Djokovic, nel salutare Londra si congratula con il numero uno del mondo dopo la semifinale persa ieri dal campione serbo.

Per i bookie Sinner prenota il bis, superfavorito contro Zverev: i precedenti

Come un anno fa, Jannik Sinner regola in semifinale Novak Djokovic con un netto 3-0 e si qualifica per la seconda finale consecutiva di Wimbledon. Oggi l’azzurro se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, anche lui reduce da una vittoria in tre set contro la sorpresa Fery e per la prima volta arrivato a giocarsi il titolo sull’erba londinese.

Quello di domenica sarà il quindicesimo incrocio tra i due tennisti, con un bilancio che recita un eloquente 10-4 a favore di Sinner, capace di imporsi nelle ultime nove sfide (comprese le quattro già andate in scena nel 2026). Come riporta Agipronews, anche per l’atto conclusivo dello Slam londinese le quote dei bookmaker premiano nettamente il campione in carica: il bis di Jannik a Wimbledon si gioca infatti a 1,19 su William Hill, contro il 4,30 del tedesco, a caccia del suo secondo Slam consecutivo dopo il trionfo al Roland Garros.

L’ultimo precedente a livello Major risale proprio a una finalissima, quella degli Australian Open 2025 vinta con un netto 3-0 da Sinner. Lo stesso risultato esatto in favore dell’azzurro è in pole a 2,28 su 888sport, seguito dal 3-1 a 3,25. Per Zverev – che ha ceduto ben 18 degli ultimi 19 set disputati contro il numero uno del mondo – l’impresa al quinto e decisivo parziale è invece fissata a 8,50.

Jannik Sinner è diventato il primo italiano con almeno due finali all’attivo a Wimbledon in singolare. Finora ci sono arrivati solo Matteo Berrettini (2021) e Jasmine Paolini (2024) prima del trionfo dell’altoatesino in finale su Carlos Alcaraz nel 2025. Battendo Djokovic in semifinale si è aggiunto alla lista di giocatori capaci di due finali consecutive a Wimbledon: sono 18 nell’era Open, Sinner è il terzo in attività dopo Djokovic (2013-2015, 2018-2024) e Carlos Alcaraz (2023-2025). Domenica contro Zverev cercherà la sua 100ma vittoria in un major.

Il tedesco, campione al Roland Garros, ha raggiunto la sua quinta finale Slam ed è diventato il terzo uomo nell’Era Open a raggiungere la finale del Grande Slam successivo dopo aver vinto il primo Major. Ci sono riusciti finora solo Andy Murray (campione allo US Open 2012 e finalista all’Australian Open 2013) e Daniil Medvedev (campione allo US Open 2021 e finalista all’Australian Open 2022).

E’ il quinto tedesco della storia a raggiungere la finale in singolare maschile a Wimbledon, dopo Boris Becker (sette finali: 1985-86, 1988-91 e 1995), Gottfried von Cramm (tre finali: 1935-37), Wilhelm Bungert (1967) e Michael Stich (1991).

Sinner-Zverev: orario e dove vederla (anche in chiaro)

Una buona notizia per tutti gli appassionati di tennis italiani. Dopo la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, anche la finale di singolare maschile di Wimbledon tra Jannik e Alexander Zverev, in programma oggi alle 17 ora italiana, sarà trasmessa in chiaro su TV8. Sarà visibile anche su Sky e Now per gli abbonati.

