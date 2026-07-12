Canada, due morti in sparatoria a Toronto: la polizia sul posto

Sabato, una sparatoria avvenuta vicino a un festival di strada a Toronto ha causato due morti e quattro feriti, spingendo la polizia a lanciare l’allarme per la presenza di un uomo armato, prima di dichiarare che la zona era sotto controllo. La polizia di Toronto ha riferito che sei persone sono state trovate con ferite da arma da fuoco dopo la sparatoria avvenuta vicino all’incrocio tra St. Clair Avenue West e Arlington Avenue, dove si stava svolgendo il festival Salsa on St. Clair. Inizialmente, gli agenti hanno invitato il pubblico a evitare la zona durante le operazioni di soccorso. Successivamente, la polizia ha dichiarato che la zona era stata messa in sicurezza, ma ha precisato che il sospetto o i sospetti non erano ancora stati arrestati.