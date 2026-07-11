Wimbledon 2026, a Noskova la corona femminile

Wimbledon 2026 in campo femminile si chiude con la felicità di Linda Noskova, che conquista il titolo nel singolare.

Nel derby ceco la 21enne numero 12 del ranking Wta ha battuto Karolina Muchova (nona in classifica generale) con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 in poco meno di 2 ore e mezza di gioco.

Heart. Desire. Belief.



After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion#Wimbledon pic.twitter.com/CDk1Oi3QmS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

La crescita sull’erba

La crescita di Noskova sull’erba era già emersa nella scorsa stagione, quando le otto vittorie raccolte sulla superficie le avevano permesso di raggiungere la semifinale a Bad Homburg e gli ottavi di finale a Wimbledon. In questa edizione la ceca, che ha perso proprio alla vigilia dell’edizione di Wimbledon nel 2024 la mamma dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha fatto un ulteriore salto di qualità, eliminando Sorana Cirstea – annullando anche un match point – prima di imporsi su Madison Keys ed Elise Mertens. A soli 21 anni, Noskova si presentava come la più giovane finalista di Wimbledon dai tempi di Eugenie Bouchard nel 2014. Il suo miglior risultato erano i quarti di finale raggiunti agli Australian Open 2024 e, complessivamente, aveva disputato soltanto due seconde settimane in un Major. Toccante l’abbraccio con il papà sugli spalti del Centre Court al termine del match, che le ha regalato il titolo più importante in carriera.

Il trionfo a Londra: ecco quanto ha vinto

Il ‘Venus Rosewater Dish’ (questo il nome del trofeo del singolare femminile), il passaporto per l’immortalità tennistica, finisce dunque nella bacheca di Noskova, che diventa la terza tennista a vincere il titolo di singolare femminile ai “Championships” dopo aver salvato un match-point, raggiungendo Venus (2005) e Serena Williams (2009). Linda è infatti stata ad un punto dalla sconfitta contro Cirstea al terzo turno.

Linda intasca un assegno di 3,6 milioni di sterline (4,75 milioni di dollari), mentre Karolina – che perde la sua seconda finale Slam dopo quella del Roland Garros 2023 (contro Swiatek) – deve “accontentarsi” di 1,8 milioni di sterline (2,38 milioni di dollari). Noskova salirà al n.7 WTA (“best ranking”) e della Race to Indian Wells (che quest’anno, come annunciato, sarà la sede delle Finals femminili): Muchova sarà n.6 WTA – comunque “best” – e quarta nella Race.

Noskova dedica la vittoria alla mamma deceduta due anni fa

“E’ uno dei match più difficili mentalmente e fisicamente cui abbia mai giocato. E’ stato bello condividere questa finale con Karolina Muchova che è mia amica (Karolina Muchova è stata compagna di doppio, ndr). Tutti gli amici cechi non hanno oggi avuto preferenze. Grazie a mio papà, che è venuto qui. La dedica di questa vittoria va a mia mamma. Non volevo piangere”. Così la ceca Linda Noskova, vincitrice del titolo femminile di singolare a Wimbledon, che ha poi rivolto un bacio al cielo. “Mi sono goduta queste due settimane, non le dimenticherò mai”, ha aggiunta. In tribuna ad applaudire l’ex campionessa Martina Navratilova, statunitense d’origine cecoslovacca, nove volte vincitrice a Wimbledon.