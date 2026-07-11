Wimbledon 2026, Sinner annienta Djokovic: domani la finale contro Zverev

E’ tornato Jannik Sinner in versione “Terminator”. Con una prestazione maiuscola al servizio, e senza distrazioni dal primo all’ultimo punto, l’azzurro numero 1 del mondo batte Novak Djokovic per la settima volta in carriera e raggiunge per il secondo anno consecutivo la finale a Wimbledon. Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e 21 minuti di gioco. In finale domenica Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e recente vincitore del Roland Garros.

Sinner, italiano con più titoli e partite vinte negli Slam in singolare maschile, conquista la sua 99ma vittoria in un major. Campione in carica, l’azzurro insegue la sua seconda vittoria di fila a Wimbledon e la quinta in assoluto nei tornei dello Slam. Grazie a questo risultato, Sinner è anche matematicamente qualificato per le Nitto ATP Finals 2026 di Torino dove ha vinto gli ultimi due titoli.

This lob from Jannik Sinner was out of this world. 😮‍💨 pic.twitter.com/eC49EZ9K5L — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Sinner: “Bellissima atmosfera, Nole fonte di ispirazione”

“E’ stato bellissimo, è sempre una bellissima atmosfera qui. E’ bellissimo giocare un’altra finale in un torneo così speciale, Novak Djokovic dimostra di essere una fonte di ispirazione ancora per le giovani generazioni”, ha commentato a caldo un sorridente Sinner dinanzi ad una tribuna di Wimbledon ricca di star da Dustin Hoffman alle icone della moda Tom Ford e Anna Wintour. “Con Novak ho sempre avuto partite lottate, in Australia mi ha battuto, qui bisognava adattarsi un po’. Lui ha avuto una partita dura contro Auger-Aliassime e io ho cercato di essere molto aggressivo contro il miglior risponditore, ho cercato anche di mescolare le carte”, ha aggiunto l’azzurro.

Reduce dalla delusione del Roland Garros, Sinner è cresciuto partita dopo partita. “All’inizio è sempre difficile, ogni turno è diverso con l’erba che cambia e bisogna adattarsi. Oggi dovevo alzare il livello e l’ho fatto. Il team mi ha messo nella posizione migliore per performare, sono contento di dove sono e di tornare in finale”, ha concluso Sinner.

Il racconto del match

Prestazione ai limiti della perfezione quella di Sinner, soprattutto al servizio con 16 aces ed appena una palla break concessa al fuoriclasse serbo che a 39 anni è riuscito comunque ad entrare nella storia diventando il secondo, dopo l’australiano Ken Rosrwall, più anziano a giocare una semifinale ai Championship.

Concentratissimo fin dalle prime battute, Sinner costringe Djokovic a remare da fondo campo sotto i suoi colpi potenti. Il primo set viene deciso da un solo break arrivato sul 4-4 grazie ad un passante di rovescio lungolinea fulminante. Nel secondo parziale Djokovic prova a resistere annullando diverse palle break, ma sul 4-3 è costretto a cedere di nuovo il servizio con Sinner che lo sorprende con una palla corta di diritto.

In avvio di terzo set il numero 1 strappa ancora la battuta a Nole che esausto risponde ad un tifoso che gli dice “puoi farcela” con un “forse 10 anni fa”. Il serbo si procura l’unica palla break della partita, ma un disarmante Sinner la cancella con un ace. Da quel momento in poi si segue il servizio e il campione in carica chiude al primo match point.

Novak Djokovic, Londra, 10 luglio 2026 (AP Photo/Kin Cheung)

Domenica la finale contro Zverev

Domenica dall’altra parte della rete Sinner affronterà uno Zverev in grande fiducia dopo il successo a Parigi. Il tedesco, che a Wimbledon non era mai andato oltre gli ottavi, ha conquistato la sua prima finale sull’erba e la quinta a livello Slam battendo nettamente in semifinale il britannico Arthur Fery, con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco. “E’ fantastico, è il torneo dove ho fatto più fatica e sono incredibilmente felice ed orgoglioso. Ma domenica c’è ancora un match, quindi calma”, ha dichiarato a caldo Zverev. “In finale devo avere fiducia in me stesso e pensare di poter vincere”, ha aggiunto.

Sinner però ha vinto l’unico precedente tra i due in una finale dello Slam, quella del 2024 agli Australian Open quando l’azzurro si è imposto nettamente in tre set. Ma domenica sarà un’altra storia e per battere uno Zverev rinfrancato dalla sua prima vittoria in un major servirà il miglior Sinner. Quello visto oggi contro Djokovic, per intenderci.