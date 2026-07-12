Usa, nuove proteste contro l'ICE a Houston

Centinaia di manifestanti hanno contestato l’ICE durante un raduno svoltosi sabato davanti al municipio di Houston per protestare contro l’uccisione di Lorenzo Salgado Araujo, colpito a morte da colpi d’arma da fuoco. L’episodio ha suscitato l’indignazione dei leader di Houston e ha riacceso l’attenzione dell’opinione pubblica sull’ICE e sulla linea dura adottata dal presidente Trump in materia di immigrazione. La deputata democratica Sylvia Garcia ha dichiarato ai giornalisti che, stando a quanto riferito dall’altra persona presente nel veicolo, “è stata l’ICE a trasformare il proprio mezzo in un’arma”.