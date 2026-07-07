Wimbledon 2026, Sinner supera Struff ed è ancora in semifinale: “Caldo? Ci sto lavorando”

Meno facile di quanto preventivabile, ma Jannik Sinner centra la semifinale di Wimbledon 2026 dopo una prova a tratti spigolosa con il tedesco Jan-Lennard Struff, che di fatto ha mollato solo al terzo set agli assalti dell’azzurro.

Il match

La cronaca dei parziali la dice lunga sulle difficoltà incontrate dall’altoatesino: i primi due set sono finiti 7-6 e 7-5, prima dell’ultimo che è riuscito a chiudere 6-3. Nel secondo Sinner ha avuto la possibilità di allungare, riuscendo a strappare il servizio all’avversario e portandosi 2-1, ma il tedesco è riuscito subito a pareggiare il conto, portando il parziale al tie-break, vinto da Sinner per 7-5. Come il risultato del primo set, nel quale l’azzurro ha centrato il break nel finale (su 5-5) dopo un continuo botta e risposta con Struff.

Sinner: “Struff avversario davvero difficile da affrontare”

Al termine del match il numero uno al mondo ha ammesso: Struff “ha cominciato meglio di me, io ero un po’ in difficoltà, però sono entrato in partita, ho cominciato a servire un po’ meglio e sono rimasto lì mentalmente”. “Nel secondo set – ha continuato – mi ha messo in difficoltà in una situazione 50-50, c’è una grande differenza tra essere un set pari o due set a zero. Sono contento di aver finito in tre set, però è un avversario davvero difficile da affrontare”.

Jannik Sinner, Londra, 7 luglio 2026 (AP Photo/Kin Cheung)

Sinner e il fattore caldo a Wimbledon

Una partita giocata nella canicola londinese, che non sarà quella parigina ma evoca comunque brutti ricordi. “Il caldo era una preoccupazione – ha raccontato Sinner – Abbiamo lavorato tanto, soprattutto dopo Parigi, per capire cosa era andato storto là, ci siamo preparati al meglio. Oggi, anche se fosse stata una partita dura dal punto di vista fisico, mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda lo stesso che è accaduto a Parigi. Se proprio succederà, dovremo cambiare qualcosa, però sono molto contento di essere tornato in semifinale”. La decima in una prova dello Slam per Sinner, la terza a Wimbledon. Per l’accesso in finale se la vedrà col vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.