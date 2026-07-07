Meloni: "Come è andata con Trump? Rapporti cordiali"

“Come è andata con Trump? Rapporti cordiali”. Lo ha affermato Giorgia Meloni rientrando in hotel ad Ankara, in Turchia, dopo la cena con i leader della Nato. La presidente del Consiglio era al tavolo con il leader degli Stati Uniti, con il padrone di casa Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer. “Se c’è stato un chiarimento? Vi ho già risposto”, ha aggiunto la numero uno di Palazzo Chigi.

I rapporti tra lei e il tycoon si sono raffreddati quando il governo italiano ha deciso negare a Washington l’uso della base militare di Sigonella durante la guerra tra Usa e Iran. A ciò sono seguiti ripetuti attacchi e critiche da parte di Trump nei confronti di Meloni che hanno incrinato ulteriormente le relazioni.