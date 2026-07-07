Le Pen si candida alle presidenziali: “Farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico”

La leader dell’estrema destra francese: “Io e Bardella combinazione vincente, sarà il mio premier”

Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali in Francia. L’ex presidente di Rassemblement national lo ha annunciato in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Parigi che ha confermato la sua colpevolezza per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il Tribunale l’ha condannata a tre anni di reclusione, di cui due sospesi con la condizionale e uno effettivo da scontare con braccialetto elettronico. La stessa Corte ha ridotto il periodo di ineleggibilità a 15 mesi, ritenendo che la leader dell’estrema destra abbia già scontato a partire dal 31 marzo del 2025 e quindi rendendo possibile la sua candidatura politica.

Le Pen, dunque, sembrerebbe venir meno alle promesse fatte nei mesi scorsi in quanto aveva più volte dichiarato che non avrebbe portato avanti una nuova campagna per le presidenziali se fosse stata condannata a indossare il braccialetto elettronico.

L’annuncio di Le Pen

“Sono una candidata alle elezioni presidenziali”, ha detto la rappresentante di RN in un’intervista a Tf1. “Daremo inizio alla campagna elettorale stasera e lavoreremo per la ripresa della Francia”, ha aggiunto. “Farò ricorso in Cassazione. Voglio percorrere tutte le vie legali possibili per difendere la mia innocenza in questo caso”. “Farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico“. “Dato che ho la possibilità di ricorrere in Cassazione, ciò sospende le sentenze emesse dalla Corte d’Appello”, ha spiegato.

Le Pen: “Io e Bardella combinazione vincente, sarà il mio premier”

“Io e Jordan Bardella daremo subito il via a questa campagna presidenziale. Abbiamo offerto un ticket ai francesi. Siamo complementari, ci siamo preparati. Io per questo imminente ruolo di presidente della Repubblica, e Jordan per il ruolo non meno importante di primo ministro. Questa coppia politica che formiamo può davvero cambiare le cose e rappresentare una ventata di aria fresca per il nostro Paese, e cambiare la vita quotidiana dei francesi”, ha detto ancora Le Pen parlando di una “combinazione vincente”.

Salvini a Le Pen: “Forza amica mia”

Non è mancato il messaggio di sostegno del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, suo alleato. “Forza, amica mia. La parola passi dai giudici ai cittadini. Allez, Marine Le Pen”, ha scritto sui social il leader della Lega.