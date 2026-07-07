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mercoledì 8 luglio 2026

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: cosa è successo

Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: cosa è successo
Francesco Renga al Festival di Sanremo, 26 febbraio 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)
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Il fatto è avvenuto a domenica 6 luglio su un aereo Brindisi-Orio al Serio

Momenti di tensione su un volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio di domenica 6 luglio 2026 con protagonista Francesco Renga, che sarebbe stato fatto scendere dall’aereo dopo una lite con gli steward.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dal Quotidiano Nazionale, che cita “la ricostruzione di alcuni passeggeri”, il cantante sarebbe stato fatto scendere poco prima del decollo. Le tensioni sarebbero nate già al gate di imbarco per una valigia “ritenuta troppo ingombrante per la cabina”. Una volta pagata la differenza e fatte delle foto con alcuni viaggiatori, Renga avrebbe cominciato a lamentarsi del ritardo una volta salito a bordo, discutendo anche con alcuni passeggeri e insultando un assistente di volo intervenuto. A quel punto, con già l’aereo in fase di rullaggio, il cantautore e il suo accompagnatore sarebbero fatti scendere.

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