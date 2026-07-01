Mondiali 2026: Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola. La Francia vola con i “Fantastici 4”

La Francia dei suoi “Fantastici 4” manda un segnale forte ai Mondiali 2026. Il temibile quartetto francese composto da Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola ha letteralmente annientato la malcapitata Svezia nei sedicesimi di finale, mostrando agli occhi del mondo un condensato di talento, tecnica e fisicità che sembrano al momento inarrivabili per qualsiasi avversario. “Il loro quartetto d’attacco è di gran lunga il migliore del torneo”, ha dichiarato il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken.

La Francia è diventata la prima nazione a segnare tre o più gol in cinque partite consecutive dei Mondiali, battendo la Svezia per 3-0 martedì e qualificandosi per gli ottavi di finale contro il Paraguay, in programma questo fine settimana. Con l’obiettivo di raggiungere la terza finale consecutiva di Coppa del Mondo, i Bleus sono tra i favoriti per detronizzare i campioni in carica dell’Argentina.

“C’è qualcosa che non possiamo nascondere, ovvero la grande qualità della squadra”, ha affermato il centrocampista francese N’Golo Kanté. “Ma credo che valga lo stesso per molte altre squadre. Non dobbiamo illuderci di essere troppo forti o troppo belli”, ha aggiunto uno dei veterani del gruppo.

A strong performance sees France through 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

I numeri della Francia e dei suoi “Fantastici 4”

Dopo aver sconfitto la Croazia nella finale del 2018, la Francia ha perso contro l’Argentina ai rigori nella finale del 2022. La squadra di Didier Deschamps è imbattuta con un record di quattro vittorie e zero sconfitte nel torneo di quest’anno, con 13 gol fatti e solo due subiti. “Dobbiamo essere sempre più esigenti perché gli avversari che affronteremo saranno altrettanto esigenti”, ha dichiarato il commissario tecnico francese Didier Deschamps. “Dobbiamo affinare alcuni aspetti e trasformare alcuni punti deboli. Anche se non abbiamo subito grandi conseguenze, abbiamo comunque incassato due gol”, ha ricordato.

Mbappé è a pari merito con l’argentino Lionel Messi con sei gol, il miglior marcatore del torneo, dopo la sua terza doppietta di martedì. Dembélé è quarto a pari merito con quattro reti. Olise è in testa alla classifica degli assist con cinque, mentre Mbappé e Dembélé ne hanno due a testa. Barcola ha segnato un gol e fornito due assist. Mbappé ha realizzato 18 gol in 18 partite del Mondiale, uno in meno del record di Messi di 19 gol in 29 partite. “So di avere delle qualità, ma devo dimostrarlo sul palcoscenico più importante, ovvero la Coppa del Mondo”, ha dichiarato Mbappé.

La Francia schiera un modulo 4-2-3-1 con Deschamps che concede libertà di movimento e fluidità in avanti. “I giocatori si posizionano in diverse zone del campo. Non sono statici“, ha affermato l’attaccante svedese Viktor Gyökeres. “Si conoscono bene, sanno come muoversi e come si intendono”, ha aggiunto.

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Deschamps alla guida della Francia dal 2012

Capitano della Francia campione del mondo nel 1998, Deschamps ha assunto la guida della nazionale nel 2012 e a gennaio ha annunciato il suo ritiro per l’estate successiva. La vittoria contro la Svezia è stata la sua diciottesima da allenatore ai Mondiali, un record. I Bleus hanno segnato 14 gol in sette partite vincendo la Coppa del Mondo del 1998, 12 nella conquista del secondo titolo nel 2018 e 16 quattro anni prima. “Siamo molto più offensivi rispetto al 2018 e al 2022”, ha dichiarato Mbappé. “È la continuità di ciò che abbiamo iniziato a costruire durante il mandato di Deschamps negli ultimi 14 anni. Si può notare l’evoluzione, il suo tocco personale e l’arrivo di molti giovani talenti”, ha aggiunto.

Il percorso dei Bleus ai Mondiali 2026

La Francia ha superato l’Argentina al primo posto del ranking FIFA. Le sue quattro vittorie sono arrivate contro squadre attualmente al 18° posto (Senegal), 63° (Iraq), 21° (Norvegia) e 37° (Svezia). Il Paraguay, prossimo avversario di sabato, è al 34° posto. Tra le possibili avversarie nei quarti di finale figurano il Marocco (6°) e il Canada (30°). La Spagna (n. 3) si profila come possibile avversaria in semifinale.

La Francia punta a diventare la terza nazione a raggiungere tre finali consecutive della Coppa del Mondo, dopo la Germania (1982-90) e il Brasile (1994-2002). “Abbiamo ricordi molto belli, ma anche brutti per quello che è successo l’ultima volta che abbiamo giocato la Coppa del Mondo”, ha detto il centrocampista Aurélien Tchouaméni, membro della squadra del 2022. “Tutti sono pronti a lottare e a dare il massimo per fare in modo che tutti i francesi siano orgogliosi di noi”, ha concluso.