Federica Brignone riceve l’Ambrogino a Milano: “La gamba migliora giorno dopo giorno”

“Sto lavorando fisicamente, sono oltre le sei settimane di preparazione atletica, miglioro giorno per giorno, la mia gamba idem. Mi sto allenando duramente come al solito in questo periodo”. Lo ha detto la campionessa olimpica e mondiale Federica Brignone, a margine della consegna dell’Ambrogino d’oro, massima onorificenza della città di Milano, a Palazzo Marino. Le sensazioni rispetto alla fine della stagione “sono parecchio cambiate, marzo e aprile ho fatto parecchia fatica, da maggio sto iniziando a svoltare, da più di sei settimane lavoro bene”, ha spiegato Brignone. “Soelden? No, è troppo in là, penso settimana dopo settimana, sto cercando di organizzarmi. Non è Soelden, ma una stagione, nei miei pensieri c’è star bene e andare sugli sci”, ha concluso Brignone.