Home > Sport > Tennis > Sinner e la scarpa insanguinata a Wimbledon 2026, cosa è successo e come sta

Jannik Sinner soffre ma vince all’esordio a Wimbledon 2026 contro il serbo Miomir Kecmanovic. L’azzurro, n°1 del mondo, ha conquistato il match in rimonta al quinto set con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 (6) 6-2 6-3. Tanta tenacia da parte dell’altoatesino che ha dovuto anche andare oltre il problema al piede, sanguinante nel corso del terzo parziale. “La mia scarpa insanguinata? Sto bene, sono sorpreso che mi abbiano lasciato giocare, da bianca è diventata un po’ rossa. Era solo un’unghia. Non volevo disturbare Miomir, avevamo un buon ritmo e non volevo portare via tempo. Va tutto bene”, ha spiegato il fuoriclasse 24enne rivolgendosi al pubblico del campo centrale al termine dell’incontro.

Opening his title defence with a hard-fought win 💪



Jannik Sinner defeats Miomir Kecmanovic in five entertaining sets on Centre Court!#Wimbledon pic.twitter.com/wetY3JQQIA — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Il sangue comparso sulla scarpa ha preoccupato i fan. Tutto è nato da una brutta caduta rimediata durante il terzo set. Sul 2-2, 15-30, Sinner ha storto violentemente il ginocchio destro e l’anca. Dolorante, si è rialzato e ha ripreso a giocare con una vistosa macchia rossa sulla scarpa destra. Il campione azzurro per fortuna non si è fatto nulla di grave e ha rassicurato tutti i tifosi precisando che si è trattato solo di un problema all’unghia.

Jannik Sinner, Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Kin Cheung)

Jannik Sinner, Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Kin Cheung)

Jannik Sinner, Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Kin Cheung)