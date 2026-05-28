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giovedì 28 maggio 2026

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Naomi Osaka al Roland Garros 2026, in campo con bomber e paillettes oro: le foto dell’outfit

Naomi Osaka al Roland Garros 2026, in campo con bomber e paillettes oro: le foto dell’outfit
La giapponese Naomi Osaka fa il suo ingresso in campo, pronta ad affrontare la croata Donna Vekić al secondo turno del Roland Garros 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
Redazione
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La tennista non è nuova ad abbigliamenti particolari con cui esprime la propria personalità

Naomi Osaka entra in campo sfilando come una modella. Fasciata in un bomber che sembra richiamare la terra rossa del Roland Garros e con uno strascico a cingerle i fianchi, l'atleta raggiunge la propria metà campo prima di affrontare la croata Donna Vekić. (AP Photo/Thibault Camus)
Naomi Osaka discute brevemente con l'arbitro prima della partita con Donna Vekić. La foto di profilo cattura la lunghezza e la voluminosità dello strascico indossato dalla tennista. (AP Photo/Thibault Camus)
Osaka lascia bomber e strascico a bordo campo. (AP Photo/Thibault Camus)
La gonna a strascico di Osaka, abbandonata a bordo campo prima dell'inizio del match. (AP Photo/Thibault Camus)
Una volta tolti bomber e strascico, Naomi Osaka rivela un abito da gara tempestato di paillettes dorate che partono dal corpetto e finiscono sulla gonna. (Kyodo via AP Images)
Naomi Osaka esulta dopo un punto messo a segno contro l'avversaria croata. Alla luce del sole parigino, risplendono le paillettes d'oro del suo abito. (AP Photo/Thibault Camus)
Un primo piano di Osaka, con un dettaglio delle paillettes dorate sul corpetto dell'abito con cui è scesa in campo. (AP Photo/Thibault Camus)

Al Roland Garros di Parigi, Naomi Osaka continua a dettare tendenza. Per il suo secondo match agli Open di Francia, la stella del tennis giapponese ha indossato un bomber color oro metallizzato sopra il suo abito da gioco dorato tempestato di paillettes, con uno strascico color avorio, in un look che mescola abbigliamento sportivo e haute couture. Osaka si è poi tolta lo strascico e il bomber, consegnandoli a un raccattapalle.

Osaka ha affrontato Donna Vekic. Per il suo match d’esordio di martedì, era invece entrata in campo con una gonna nera cerimoniale e un corpetto senza maniche ricamato, prima di rivelare il suo abito dorato che, a suo dire, le ricordava la Torre Eiffel scintillante di notte. Dopo il suo primo match, ha affermato che “gli atleti sono nel mondo dello spettacolo”. 

L’atleta giapponese si è poi imposta contro l’avversaria croata con il punteggio di 7-6, 6-4.

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