Alcaraz a Procida, cena a sorpresa dello spagnolo in un ristorante alla Corricella

Tappa a sorpresa a Procida per il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, da diverse settimane lontano dai campi per un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Il numero 2 del ranking Atp, che sta trascorrendo qualche giorno di pausa mentre prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio, si è recato ieri sera sull’isola flegrea nel golfo di Napoli insieme ad alcuni amici. Per lui cena al ristorante “Il Pescatore”, nel caratteristico borgo della Corricella, come testimoniato dalla pagina Instagram del locale che ha pubblicato una foto del campione spagnolo insieme alla proprietaria del locale.