Meloni riceve Parmitano a Palazzo Chigi, la consegna del tricolore

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l’astronauta italiano dell’Esa, il colonnello Luca Parmitano, designato dalla Nasa come pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027 con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di palazzo Chigi, la premier ha rinnovato le congratulazioni al Colonnello dell’Aeronautica Militare “per il prestigioso incarico, che dà lustro all’intera Nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale”. “Siamo molto orgogliosi, complimenti davvero”, le parole della premier che a conclusione dell’incontro ha consegnato all’astronauta l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio quale simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano. “Pochi come lei se lo meritano”, ha sottolineato Meloni, alla quale Parmitano ha illustrato i dettagli della missione: “E’ unica nel suo genere. Per chi è appassionato di storia riprende un po’ quello che successe con l’Apollo 9, che però era la nona missione mentre per noi è la terza, ed è la prima in assoluto in cui andiamo a sperimentare alcuni dei sistemi indispensabili per l’allunaggio. E’ una missione 100% di sperimentazione, di test”. “Sono estremamente grato di questo invito. Il suo tempo è estremamente prezioso”, le parole con cui il colonnello ha salutato la premier prima di lasciare palazzo Chigi.