Attentato a Montecarlo, una persona fermata e poi rilasciata

Una persona è stata fermata mercoledì mattina ma successivamente rilasciata a Montecarlo nell’ambito delle indagini sull’esplosione in cui lunedì sera, nel Principato di Monaco, sono stati feriti il magnate ucraino Vadim Ermolaev, legato alla Russia, la moglie e il figlio. È quanto ha riferito il procuratore generale del Principato, precisando che la persona fermata è un cittadino straniero. E’ stato trattenuto in custodia dalla polizia “poiché si sono ritenute necessarie ulteriori verifiche” ed è stato poi rilasciato nel pomeriggio, ha riferito il procuratore, senza fornire ulteriori informazioni.

Media: sospetti sull’intelligence di Kiev

Secondo quanto riportato da Le Figaro, gli inquirenti di Monaco propendono per l’ipotesi che l’attacco di lunedì contro Vadim Ermolaev, un tempo uno degli uomini d’affari più ricchi dell’Ucraina, sia stato orchestrato dai servizi di sicurezza ucraini. A dire del quotidiano francese l’attacco sarebbe stato più un “avvertimento” che un tentativo deliberato di ucciderlo.