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mercoledì 1 luglio 2026

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New York, due attivisti in cima all’Empire State Building con uno striscione

New York, due attivisti in cima all’Empire State Building con uno striscione
Due attivisti in cima all’Empire State Building, New York, 1 luglio 2026 (AP Photo/Richard Drew)
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Hanno fatto sventolare uno striscione che contiene un messaggio di pace

Due persone vestite di nero sono salite in cima all’Empire State Building a New York, con uno striscione che reca messaggi a favore della pace. Lo riporta l’emittente Wabc, affiliata della Cnn.

Le immagini riprese dall’elicottero dell’emittente mostrano le due persone, vestite di nero e munite di caschi e maschere, in equilibrio su una sporgenza in cima all’antenna del grattacielo newyorchese, che si eleva per 443 metri sopra Midtown Manhattan. Non è chiaro come abbiano ottenuto l’accesso all’antenna, che si erge ben al di sopra delle aree accessibili al pubblico dell’edificio di 102 piani. Polizia e vigili del fuoco non hanno fornito informazioni immediate. È stata inviata una richiesta di commento alla direzione dell’edificio. Lo striscione srotolato dalle due persone recita: “Quando il potere dell’amore supera l’amore per il potere, il mondo conosce la pace”

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