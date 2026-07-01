New York, due attivisti in cima all’Empire State Building con uno striscione

Due persone vestite di nero sono salite in cima all’Empire State Building a New York, con uno striscione che reca messaggi a favore della pace. Lo riporta l’emittente Wabc, affiliata della Cnn.

Two people have climbed to the top of the Empire State Building with a banner promoting peace and appear to get engaged. https://t.co/dqH4IJBc7T pic.twitter.com/9odpztEGBR — CNN (@CNN) July 1, 2026

Le immagini riprese dall’elicottero dell’emittente mostrano le due persone, vestite di nero e munite di caschi e maschere, in equilibrio su una sporgenza in cima all’antenna del grattacielo newyorchese, che si eleva per 443 metri sopra Midtown Manhattan. Non è chiaro come abbiano ottenuto l’accesso all’antenna, che si erge ben al di sopra delle aree accessibili al pubblico dell’edificio di 102 piani. Polizia e vigili del fuoco non hanno fornito informazioni immediate. È stata inviata una richiesta di commento alla direzione dell’edificio. Lo striscione srotolato dalle due persone recita: “Quando il potere dell’amore supera l’amore per il potere, il mondo conosce la pace”.