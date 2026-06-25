Nicoletta Luppi (Msd Italia) al vertice di Vaccines Europe, le sue priorità

Nuovo prestigioso incarico per una donna del pharma italiano: Nicoletta Luppi è stata nominata presidente di Vaccines Europe. La presidente e amministratrice delegata di Msd Italia porterà al gruppo la sua solida esperienza nella farmaceutica e una visione strategica del ruolo chiave della prevenzione e dell’innovazione per il Vecchio Continente.

“Oggi più che mai l’Europa è chiamata a rafforzare la propria leadership sulla scena globale, definendo una visione ambiziosa e lungimirante sulle priorità di salute pubblica, sulla competitività scientifica e sulla capacità di innovazione del continente. In questo contesto la prevenzione vaccinale e l’immunizzazione costituiscono un asset strategico essenziale”, ha affermato la manager.

Nicoletta Luppi affiancherà il nuovo incarico al ruolo di vicepresidente di Assolombarda con delega a Europa e Life Sciences, nonché a quello di Coordinatrice del gruppo Prevenzione e invitata del Comitato di Presidenza di Farmindustria. Alla guida dell’organizzazione per il futuro dei sistemi sanitari europei.

Che cos’è Vaccines Europe

Vaccines Europe è il gruppo di riferimento per il settore dei vaccini e dell’immunizzazione all’interno di Efpia (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), la federazione che rappresenta l’industria farmaceutica innovativa europea. Nata nel 1991 con l’obiettivo di rappresentare la voce dell’industria dei vaccini in Europa, l’organizzazione riunisce aziende di tutte le dimensioni attive nel settore.

“Assumere la presidenza di Vaccines Europe rappresenta per me un onore straordinario e una responsabilità di grande rilievo, che accolgo con profondo senso del dovere e piena consapevolezza della complessità e della portata delle sfide che ci attendono”, ha detto Luppi.

L’impatto dei vaccini sulla salute di domani

D’altra parte i vaccini, seppur oggi al centro di non poche fakenews, “rappresentano uno degli strumenti più efficaci a disposizione per proteggere la salute delle persone e favorire un invecchiamento in buona salute, e contribuiscono a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, la produttività delle economie e la capacità dell’Europa di rispondere alle sfide demografiche, epidemiologiche e sociali dei prossimi decenni – ha ricordato la presidente di Vaccines Europe – Promuovere una cultura della prevenzione significa affermare una visione delle politiche sanitarie orientata al futuro nella quale salute, innovazione e sostenibilità non siano obiettivi distinti, ma elementi di una medesima strategia di sviluppo e progresso”.

Chi è Nicoletta Luppi

Presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, Luppi vanta un curriculum peculiare che unisce il sapere umanistico a quello scientifico. Laureata con lode in Lingue e Letterature Moderne e con un MBA Luiss, entra in Msd nel 1993 fino a diventare nel 2012 presidente e Ad di Sanofi Pasteur Msd; nel 2015 diventa President and Managing Director dell’affiliata italiana di Msd e, nel 2018, Senior Vice President. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi e importanti incarichi istituzionali e associativi.