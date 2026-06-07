Roland Garros 2026, Cobolli-Zverev oggi in finale: orario, precedenti e dove vederla in tv

Al Roland Garros 2026 tutto pronto per la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Dopo la conclusione del singolare femminile, che ha visto trionfare la 19enne Mirra Andreeva, oggi arriva la conclusione del torneo maschile. L’azzurro arriva al match con una partita in meno rispetto all’avversario, visto che la semifinale con Matteo Arnaldi non si è disputata per il forfait del tennista a causa di un virus intestinale, ma questo non vuol dire che la partita contro il tedesco numero 3 al mondo sia più semplice, anzi. Vincere oggi sarebbe una prima volta per entrambi: nessuno dei due ha mai trionfato sulla terra rossa di Parigi. Per Zverev, in particolare, potrebbe essere un’occasione unica, vista l’assenza di Jannik Sinner e prima ancora di Carlos Alcaraz. Cobolli, invece, vorrebbe dare seguito a un altro successo azzurro dopo quello arrivato nel doppio misto, che per il secondo anno consecutivo ha visto il duo Errani-Vavassori alzare la coppa.

Cobolli-Zverev: i precedenti e a che ora giocano oggi

Al momento, il bilancio dei precedenti tra i due tennisti dice 3-1 per Zverev. Quest’anno si sono affrontati già due volte: il primo match se l’è aggiudicato il tennista romano, che si è imposto in due set nella semifinale dell’Open di Monaco; l’altra partita risale invece al torneo di Madrid: nei quarti di finale, il tedesco ha avuto la meglio sull’azzurro. Oggi quindi si scrive un’altra pagina dello scontro tra i due, che non scenderanno in campo prima delle 15.

Cobolli-Zverev: dove vedere il match in tv

La finale de Roland Garros 2026 si potrà seguire in chiaro sul canale Nove. Per l’Italia si tratta di una grande esclusiva di Warner Bros. Discovery. Oltre alla partita, gli appassionati di tennis potranno seguire Courtside, il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport. A commentare il match saranno Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.